Nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Covid-19 avviata a inizio mese dal Cantone, la Città di Bellinzona ha allestito un Centro di prossimità per accogliere in una prima fase i cittadini con più di 80 anni (nati nel 1940 o prima) e gli eventuali coniugi o conviventi over 75 che devono sottoporsi alla vaccinazione e che non lo hanno ancora fatto nei centri cantonali di Rivera, Tesserete e Ascona (e nei quali nel frattempo la disponibilità si è esaurita). A partire da venerdÌ 22 gennaio l’aula magna delle Scuole Nord di Bellinzona accoglierà gli anziani che si sono annunciati negli scorsi giorni e che sono stati ricontattati telefonicamente dall’Amministrazione comunale per ricevere un appuntamento. Per accedere al Centro è dunque necessario essere già in possesso dell’informazione sull’orario stabilito dalla Città. Vi saranno accolti anche gli anziani di S. Antonino.