È passato solo un anno da quando le elezioni comunali sono state annullate dal Governo. Un anno in cui però è successo di tutto e in cui la pandemia ha spostato l’attenzione su temi che la campagna del 2020 aveva affrontato con meno convinzione. L’emergenza sanitaria potrebbe per esempio aver tolto forza al vento ecologista, e i Verdi - che nei centri (soprattutto a Lugano, Bellinzona e Locarno) ambiscono a entrare in Municipio - lo sanno. Ma è anche vero che virus e lockdown hanno avvicinato tanti ticinesi alla montagna, alla natura e hanno fatto capire la necessità di salvaguardare il territorio. E le città e chi le anima che tanto soffrono. Difficile fare pronostici su cosa - il 18 aprile - uscirà dalle urne. Limitiamoci dunque - scaduto ieri il termine per depositare le liste - a focalizzarci sulla situazione nei cinque poli.

L’effetto Filippo Lombardi

A Lugano la grande novità è legata al nome di Filippo Lombardi. La decisione dell’ex senatore di scendere in campo sembrerebbe garantire al PPD il seggio in Municipio. Possibilità per nulla scontata l’anno scorso vista l’uscita di scena di Angelo Jelmini e le polemiche sull’esclusione di Sara Beretta Piccoli. Situazione più tranquilla anche in casa PLR. L’anno «perso» ha permesso di digerire l’addio del vicesindaco Michele Bertini. La Lega punta sull’usato sicuro (gli uscenti Borradori, Foletti e Quadri, ai quali si unisce Sabrina Aldi) e confida nei numeri dell’UDC per confermare la maggioranza. L’alleanza PS-Verdi-PC spera nel raddoppio ma con meno certezze di prima. Sinistra che potrebbe poi pagare la «concorrenza» degli altri movimenti: MPS e Sinistra Alternativa (FA-POP). E occhio anche alle altre liste, che potrebbero fare la differenza: Più Donne e Ticino&Lavoro.

Più Donne nella capitale

Sette le liste - una in più del 2020 - a Bellinzona per il Municipio. Tre le novità rispetto a un anno fa. La prima è la presenza di Più Donne con Maura Mossi Nembrini (dodici mesi or sono in corsa con il PLR). La seconda è che Verdi e MPS stavolta sono assieme, unitamente al ForumAlternativo e al Partito operaio e popolare nonché agli Indipendenti. La terza è la discesa in campo della lista civica «Liberi», capitanata dagli attuali consiglieri comunali indipendenti Giulio Deraita e Luigi Calanca. Gli uscenti in corsa sono quattro: il sindaco Mario Branda, Simone Gianini, Giorgio Soldini e Mauro Minotti. Non si ricandidano il vice Andrea Bersani (PLR, cfr. pagina 14), il collega di partito Christian Paglia e il socialista Roberto Malacrida. Sei i volti nuovi nei partiti storici: Silvia Gada, Michela Pini e Damiano Stroppini per il PLR; Margot Broggini per il PPD; Sacha Gobbi e Simone Orlandi per l’accoppiata leghista-democentrista.

Il colpaccio è possibile

A Locarno l’anno trascorso ha rimescolato ulteriormente le carte. A partire dai Verdi. Fra i candidati i due fondatori degli ecologisti del Locarnese Francesca Machado-Zorrilla e Pierluigi Zanchi. I Verdi possono ambire a conquistare un seggio. Ma «rubandolo» a chi? Quello più in bilico pare il secondo del PPD, che si presenta con l’uscente Giuseppe Cotti, ma senza l’attuale vicesindaco Paolo Caroni. L’esclusione di Claudio Franscella, sancita dalle primarie, non ha inoltre fatto tutti contenti. V’è poi la Sinistra Unita, che seguendo la strada del rinnovamento ha scelto di non candidare Bruno Cereghetti. Anche la lista Lega-UDC-Indipendenti punta alla conquista del secondo seggio, schierando l’uscente Bruno Buzzini e il consigliere comunale di lungo corso Bruno Baeriswyl. Infine il PLR, che può contare sugli uscenti Alain Scherrer (sindaco), Davide Giovannacci e Simone Merlini. Quest’ultimo si contenderà il terzo seggio con Nicola Pini.

A Mendrisio cosa farà il PPD?

A Mendrisio sono state presentate cinque liste, come un anno fa. Si ripresentano tutti i sette municipali uscenti: Samuele Cavadini (sindaco) e Samuel Maffi per il PLR, Paolo Danielli, Francesca Luisoni e Manuel Aostalli per il PPD, Daniele Caverzasio per Lega-UDC-UDF e Françoise Gehring per L’Alternativa. Se il PLR mira a mantenere il sindacato, il PPD conta di confermare i tre mandati. La destra e la sinistra auspicano di raddoppiare i loro seggi, forse a scapito del PPD. Oltre alle quattro formazioni «storiche» in lizza c’è anche la Lista civica per Mendrisio.

Chiasso, è sfida per il sindaco

Anche a Chiasso si ripresentano ai nastri di partenza i cinque municipali uscenti: Bruno Arrigoni (sindaco) e Sonia Colombo-Regazzoni per il PLR, Roberta Pantani per Lega-UDC, Davide Lurati per PPD-Verdiliberali-Indipendenti e Davide Dosi per US-Verdi-Indipendenti. Nella cittadina di confine si assiste all’assalto al posto di sindaco da parte della destra. Dall’altra parte il PLR mira a conservare il ruolo di partito leader di Chiasso, con il sindaco Bruno Arrigoni a fare da locomotiva.

