UBS si schiera attivamente nella lotta al Coronavirus e sostiene la comunità nell'emergenza attuale. A tal proposito - comunica la banca in una nota - ha deciso di rinunciare ai profitti dai crediti ponte della Confederazione dovuti al Coronavirus e convogliare tali utili in uno speciale fondo di aiuto. Stanzieremo inoltre ulteriori 30 milioni di dollari, a favore di progetti concreti a livello svizzero e globale per contrastare gli effetti del Coronavirus.

UBS Regione Ticino devolverà un contributo a favore di chi, in questa difficile situazione, lotta ogni giorno per salvare delle vite. Verranno quindi distribuiti 7'800 buoni pasto, uno per ogni collaboratore sanitario dell'EOC e delle Cliniche private attive nella cura di pazienti Covid in Ticino, senza dimenticare chi sta lavorando da settimane nell'ombra contribuendo al funzionamento di questo complesso sistema. I buoni valgono per un pasto consumato nei ristoranti delle rispettive strutture sanitarie e verranno distribuiti da domani, 17 aprile. Luca Pedrotti, Direttore Regionale UBS Ticino, ha dichiarato: «In qualità di banca presente su tutto il territorio cantonale, ci facciamo interpreti del sentimento di gratitudine e di riconoscenza di tutta la popolazione ticinese nei confronti del personale sanitario». Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, UBS metterà inoltre a disposizione dei propri collaboratori due giorni supplementari da destinare ad iniziative di volontariato, anche nell'ambito Coronavirus: ad esempio, aiutando i vicini che necessitano di assistenza oppure contattando telefonicamente le persone che si sentono sole.