«È necessario un approccio nuovo» sul tema della socialità e dello Stato sociale in Ticino. Questa la premessa alla mozione inviata al Governo da alcuni parlamentari UDC (primo firmatario il capogruppo Sergio Morisoli), con cui il gruppo propone di dare il via a un lavoro di analisi sul «welfare state», ossia lo stato sociale, inteso come benessere e malessere sociali, nel cantone. Come annunciato in occasione dell'ultimo dibattito parlamentare sul Preventivo 2020, l’UDC mira infatti a tracciare le linee guida per una riforma sociale in Ticino. «Sappiamo tutti che il cosiddetto stato sociale o welfare state è in crisi un po’ ovunque», si legge nel documento. E i motivi, per l’UDC sono i seguenti: «col passare del tempo non copre più le necessità e non aiuta più le categorie di persone per le quali era nato nei decenni del dopo guerra; diventa molto costoso e tendenzialmente non più finanziabile senza creare ingiustizie tra chi paga e chi riceve; il sano principio della solidarietà trasversale dal basso si è snaturato diventando un principio imposto dall’alto: quella della socialità statale».