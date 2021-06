Da domani la Svizzera torna a una «quasi normalità». Lo ha deciso il Consiglio federale, con soddisfazione anche del Cantone. Che mercoledì, per bocca del direttore del DSS Raffaele De Rosa ha definito «ottimo» il ritmo con cui procede la campagna di vaccinazione in Ticino, come pure il tasso di adesione della popolazione.

E sempre più centrale è il cetificato COVID, che consente di tornare a svolgere nuovamente determinate attività con più libertà. Dal 1. luglio dovrebbe essere riconosciuto anche nel resto d’Europa. Berset l’altro giorno ha consigliato a chi viaggia di «portarne anche una copia cartacea con sé per sicurezza».

Le autorità cantonali hanno organizzato un momento informativo per un aggiornamento alla popolazione ticinese. In conferenza stampa, da Palazzo delle Orsoline, sono presenti Paolo Bianchi, direttore della Divisione della sanità pubblica del DSS, e il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini.

LA DIRETTA

Il primo a prendere la parola è Giovan Maria Zanini: «Era il 3 luglio 2020 quando con alcuni colleghi del DSS e del DI abbiamo iniziato i lavori per mettere in piedi questa campagna di vaccinazione. Oggi, a un anno di distanza, siamo qui per dirvi che a partire dalle prossime settimane, progressivamente, inizieremo a smantellare in buona parte il dispositivo che abbiamo messo in piedi in questi mesi per dare il vaccino ai ticinesi». Una riduzione «progressiva» e non completa. Ovviamente resterà la possibilità di vaccinarsi. Ci sono ancora alcuni giorni utili per vaccinarsi approfittando del sistema attuale».

La campagna di vaccinazione in Ticino

310.000 dosi sono state vaccinate finora in Ticino. Le persone che hanno ricevuto le due dosi sono 130.000, il 36% della popolazione. 180.000 sono le persone che hanno ricevuto finora almeno una dose di vaccino (50% popolazione ticinese). Gli anziani sono la categoria con più adesioni. Tra i 45 e i 54 anni la percentuale è del 60%. Tra gli operatori sanitari la media di adesione è attorno al 70%.

«Noi stiamo vaccinando ormai da diverso tempo a un ritmo di 20.000 vaccinazioni alla settimana - ha aggiunto Zanini -. Nelle prime settimane di luglio ci sarà una riduzione importante delle forniture di vaccino da parte di Pfizer, non attesa e non prevista. Riceveremo molto poco la prima settimana del mese, poco più la settimana successiva. Situazione opposta per quanto riguarda Moderna: prima forniva ogni due settimane, ora fornisce tutte le settimane. Abbiamo una fornitura arrivata stamattina in Svizzera di cui a noi toccheranno 27.100 dosi».

«La richiesta di vaccinarsi in questo momento si è abbassata - spiega il farmacista cantonale -. Perché tanti si sono già annunciati, altri hanno rimandato a dopo l’estate. Inoltre la situazione epidemiologica che ‘‘sta volgendo al sereno’’ influisce. L’atuale lista d’attesa può essere smaltita velocemente. Le 4.886 persone in lista di attesa saranno smaltite entro la fine della prossima settimana».

Il numero delle persone che saranno vaccinate entro la fine della prossima settimana sarà di 199.000, il 66% dei ticinesi che hanno accesso al vaccino. «Sarebbe bello superare la quota psicologica di 200.000», ha aggiunto Zanini.

I centri di vaccinazione

È giunto il momento di adattare la situazione dei centri di vaccinazione. Ultima chiamata nei centri di Biasca e Mendrisio: è possibile iscriversi fino alla mezzanotte di mercoledì 30 giugno. «A chi si iscriverà da questo momento in poi possiamo garantire la prima dose entro domenica 4 luglio», assicura Zanini. Poi in queste due località sarà bloccata la somministrazione delle prime dose (la seconda dose viene somministrata nello stesso centro della prima).

Le iscrizioni a Lugano le iscrizioni saranno possibili fino alla fine di luglio. Poi, da agosto il tutto sarà concentrato a Giubiasco, che sarà attivo a tempo indeterminato (fino a quando ce ne sarà la necessità). Si sta valutando di affiancare a Giubiasco qualche centro di prossimità.

C’è un numero rilevante di persone che si sono iscritte a Mendrisio a partire dal 5 luglio. E sono 50 persone al giorno quella settimana. «Non so se riusciremo a dare a tutti la prima dose. A queste persone dico ‘‘avete la possibilità di anticipare alla settimana precedente. Chiamate il numero verde o annullate l’iscrizione e rifatela senza più mettere la data limite prima della quale non si vuole l’appuntamento’’».

Vaccinazione ai giovani

Per quanto riguarda la vaccinazione dei giovani (a Giubiasco), il farmacista cantonale spiega che è data loro priorità. «Abbiamo definito una finestra martedì e mercoledì prossimo per i 16-17 anni». Per la fascia 12-15 anni, «mettiamo in coda alla campagna questa fascia d’età, prima terminiamo il lavoro che stiamo facendo adesso, esauriamo le liste d’attesa, e solo successivamente e non prima del mese di agosto coinvolgeremo questi ragazzi, con tutte le cautele del caso».

Certificato COVID

Prende ora la parola Paolo Bianchi. «115.000 persone hanno dimostrato interesse per il certificato COVID. Ad oggi abbiamo 52.000 persone che hanno già scaricato il certificato». In caso di problemi con la procedura di emissione del certificato è necessario chiamare il numero verde 0800 128 128 (dalle 8.00 alle 17.30), anche se è difficile prendere la linea. Sono quindi stati attivati anche degli help desk nei sei centri di vaccinazione.

Il certificato COVID è ora disponibile anche per le persone guarite negli ultimi sei mesi. Si tratta di circa 6.000 cittadini potenzialmente interessati. La richiesta va presentata online su www.ti.ch/certificato. Ci sono inoltre studi medici che si sono annunciati e da lunedì potranno rilasciare il certificato COVID a chi si sottopone al tampone (oltre ai laboratori e alle farmacie): il test PCR ha una validità di 72 ore, il test rapido di 48 (prima erano 24). «Ci lasciamo con la campagna di colore blu e questo è di buon auspicio», conclude Bianchi.

Le domande dei giornalisti

«A partire dal mese di agosto, Giubiasco diventerà un centro misto Pfizer/Moderna - ha spiegato ancora Zanini rispondendo a una domanda -. Sotto allo stesso tetto ci saranno due centri ben delimitati l’uno dall’altro (perché vogliamo evitare di mischiare i preparati nella stessa persona)». Probabilmente «i numeri che avremo permetteranno alle persone di continuare a scegliere il preparato (chi si prenota a Giubiasco è perché vuole il Pfizer, ndr.)». Ma, ha precisato Zanini, «non tutti hanno potuto scegliere e ricordiamo che un vaccino vale l’altro».

Locarno è stato chiuso anticipatamente a causa del Festival del Film che aveva bisogno del FEVI. «Lì però abbiamo concentrato tutto in una settimana il vaccino che potevamo utilizzare e non abbiamo svantaggiato il Locarnese, anzi chi si è prenotato subito ha potuto ricevere l’inoculazione prima degli altri», è stato precisato.

Giubiasco resterà l’unico centro di vaccinazione. «Lì ci sono tutta una serie di vantaggi (facilmente raggiungibile da tutto il cantone, disponibilità del Municipio di Bellinzona fino alla fine dell’anno), ma sappiamo che non conviene a tutti. Siamo in discussione con l’Ordine dei medici e l’Ordine dei farmacisti per avere dei centri gestiti da loro in cui indirizzare le persone che non si potranno recare a Giubiasco. Ma bisogna ricordare che non si sprecheranno dosi, quindi gli appuntamenti dovranno essere presi nel modo giusto».

«È chiaro che in qualche modo dovremo rifare questo esercizio nel caso di una terza dose in inverno - ha risposto sollecitato Giovan Maria Zanini -. Sicuramente a quel punto le avremo in magazzino. Noi andiamo a ridurre, chiudere, smantellare, ma manteniamo un grado di prontezza qualora fosse necessario riattivare tutto per fare in modo di poter vaccinare tutti i ticinesi che vogliono la terza sull’arco di uno o due mesi».

Infine, l’appello: «Abbiamo la possibilità e la disponibilità a vaccinarsi in tempi brevi. Riuscire ad aumentare il 66% della popolazione ticinese vaccinata al 76 o addirittura all’86% sarebbe bello. Io vorrei evitare una prossima ondata in Ticino, che colpirebbe magari con una variante chi non si è vaccinato».

