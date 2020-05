È decisamente un 1. maggio particolare quello che viviamo oggi. Per far sentire la propria vicinanza, l’Ente ospedaliero cantonale, in particolare l’ospedale regionale di Locarno in prima linea per l’emergenza coronavirus, invia un abbraccio virtuale a tutti coloro che lavorano in ospedale, ai pazienti ricoverati e a quelli che non ci sono più, ai loro famigliari e a chi ha supportato l’Ente in queste settimane con pensieri, messaggi e doni.