Lo scorso 25 maggio, dopo due mesi di parziale stop ai lavori, il Gran Consiglio ticinese ha ripreso la sua attività nel pieno rispetto delle distanze sociali al Palazzo dei congressi di Lugano, location che verrà utilizzata anche per i lavori parlamentari che inizieranno lunedì prossimo. E proprio in questi giorni, i Servizi del Gran Consiglio hanno pubblicato il consueto aggiornamento statistico riguardante l’attività del Legislativo nel corso del 2019. In particolare sono state aggiornate le cifre delle presenze dei deputati tra maggio 2019 (dopo le elezioni cantonali di aprile) e la fine dello scorso anno. A conti fatti, il primo dato che salta all’occhio è confortante. Percentualmente, in media i deputati presi in considerazione hanno partecipato al 94,74% delle 26 sedute che hanno avuto luogo durante questo periodo. In media, quindi, i granconsiglieri hanno «saltato» all’incirca solo una seduta e mezzo nel corso dei primi mesi di questa legislatura. In totale i deputati «virtuosi» che sono riusciti a partecipare a tutte le sedute sono stati 51. Rincuorante anche il fatto che i granconsiglieri che hanno mancato più sedute hanno tutti partecipato ad almeno 18 di esse, mancandone quindi solo 8 sul totale. Questi deputati sono rispettivamente (in ordine alfabetico) Tiziano Galeazzi (UDC), Lelia Guscio (Lega), Maristella Patuzzi (Più Donne) e Giovanna Viscardi (PLR). Va poi detto che le crude cifre statistiche non dicono nulla sui motivi delle assenze, che nella maggior parte dei casi sono giustificate da motivi personali o professionali e che rientrano nella logica del nostro sistema di milizia.