Nonostante la pandemia il 2020 è stato un anno positivo per l’Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPTC). Il CdA ha infatti approvato il Conto annuale dell’istituto e, in una nota, ha fatto sapere che «grazie a un buon rendimento del patrimonio, assestatosi al +4,6%, il grado di copertura è salito al 67%». L’anno prima si era fermato al 66.3%. Un rendimento definito «certamente soddisfacente, ritenuto che è risultato persino superiore al rendimento medio delle Casse pensioni dei Cantoni svizzeri (+4,2%)». Ad ogni modo, scrive l’IPCT, non va dimenticato che «la costante diminuzione delle aspettative di rendimento del patrimonio a medio-lungo termine hanno costretto il CdA a ridurre il tasso tecnico dal 2 all’1,5% con effetto al 31.12.2020». Inoltre, l’attuale grado di copertura rimane inferiore a quello previsto dal piano di finanziamento del 2012, ovvero del 70,3%. Per questo motivo, l’IPCT torna a ricordare l’importanza del contributo da mezzo miliardo per compensare, almeno in parte, i costi generati dalle garanzie concesse nel 2012 agli assicurati attivi Over50. L’IPCT spiega infine che «la situazione finanziaria complessiva, congiuntamente alla riduzione del tasso tecnico all’1.50%, impone una riduzione dei tassi di conversione» e «pertanto il CdA sarà prossimamente chiamato a prendere una decisione in merito all’entità di questa riduzione, alla sua tempistica e alle altre eventuali misure volte ad attenuarne gli effetti». Ora, ricordiamo, sul credito da mezzo miliardo la palla è nel campo della politica.

Il risanamento che divide

Per quanto concerne il messaggio da 500 milioni di franchi per il risanamento dell’IPCT, attualmente pendente in Commissione gestione e finanze, lo scenario più probabile è infatti lo «spacchettamento» del credito. Lo scorso 22 giugno i commissari hanno sentito in audizione il direttore del Dipartimento economia e finanze Christian Vitta, accompagnato dai vertici dell’IPCT e da alcuni tecnici per fare il punto sulla situazione. «Vitta ci ha prospettato la possibilità di elaborare un messaggio parziale, con la richiesta di un credito da 250 milioni, anziché i 500 inizialmente previsti dal Consiglio di Stato», ci aveva spiegato al termine della riunione commissionale la presidente Anna Biscossa (PS). Si è trattato comunque di un incontro interlocutorio. La possibilità di intervenire con un primo pacchetto da 250 milioni potrebbe essere una soluzione in grado di soddisfare le diverse forze politiche? «È quello che ci auguriamo», ci ha risposto Biscossa.

Il piano di risanamento da 500 milioni proposto dal Consiglio di Stato nel 2020, ricordiamo, è un contributo supplementare a quello di 450 milioni stanziato nel piano di risanamento del 2013. A distanza di oltre un anno il dossier giace ancora sul tavolo della Commissione gestione e finanze. Vista la somma in gioco, in un momento oltretutto complicato per le finanze cantonali, il Parlamento temporeggia e le posizioni dei partiti divergono. Se il credito, pur parziale, venisse approvato dal Gran Consiglio la Lega e l’UDC lanceranno un referendum.

