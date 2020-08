Un accordo per favorire il dialogo interreligioso

Le guerre, si sa, non terminano mai realmente nel momento in cui cessano i combattimenti. È da sempre così. Ogni conflitto, nella propria unicità, lascia in eredità società profondamente spaccate al tempo di pace che lo segue. Anche quando la politica e i soldati decidono di terminare una guerra, restano, nei popoli coinvolti, gli effetti delle distruzioni, delle torture, delle uccisioni, delle famiglie e delle amicizie distrutte. Resta soprattutto la ricerca di un senso per quello che è stato, per quello che sarà e per qualcosa che possa giustificare la convivenza con chi fino a ieri si doveva uccidere per non soccombere a propria volta. È anche a seguito di queste riflessioni che lo scorso 20 maggio la facoltà di Teologia di Lugano ha annunciato di avere siglato un accordo di collaborazione...