Per questi motivi, dal 16 marzo 2020 la Fondazione Pro Senectute Ticino e Moesano e Migros Ticino hanno attivato un nuovo servizio di sostegno a domicilio, rendendo possibile un nuovo aiuto al vicinato per le fasce più deboli ed esposte della popolazione, anche nella nostra regione. A tal fine Migros ha riattivato temporaneamente l'apparato tecnologico del servizio di consegna Amigos, che da oggi, giovedì 2 aprile, sarà attivo anche in Ticino in lingua italiana. Le persone appartenenti ai gruppi a rischio possono in qualità di clienti effettuare acquisti online, mentre i volontari, che appartengono invece a gruppi non a rischio, li effettuano fisicamente e li portano al domicilio degli acquirenti, senza contatti diretti.