«Per quale motivo il nuovo numero gratuito del Servizio per l’aiuto alle vittime di reati è attivo unicamente durante gli orari di ufficio?». È questo, in buona sostanza, il quesito posto da due partiti (la Lega dei ticinesi e il Movimento per il socialismo) all’indirizzo del Consiglio di Stato, più precisamente del Dipartimento della sanità e della socialità.

Un quesito che prende spunto proprio da un comunicato del DSS, pubblicato a inizio novembre in occasione della campagna di sensibilizzazione contro la violenza, attraverso il quale, appunto, è stato promosso il nuovo «numero verde» (0800 866 866). Una hotline «a disposizione di tutte le persone che hanno subito una violenza fisica, psicologica o sessuale e necessitano di una consulenza, un sostegno nelle proprie decisioni e un accompagnamento nel percorso penale».

Il problema sollevato dai due partiti, però, sta nel fatto che tale numero - citiamo dal comunicato - «è raggiungibile durante gli orari d’ufficio (8.45 - 11.45 e 14 - 16)», mentre per i «casi urgenti fuori da questi orari», le autorità cantonali raccomandavano «di fare riferimento ai numeri d’emergenza».

Un aspetto che ha fatto storcere il naso ai due partiti e che, come detto, ha fatto partire in direzione di Palazzo due atti parlamentari - un’interrogazione della Lega (primo firmatario Stefano Tonini) del 23 novembre e un’interpellanza dell’MPS (prima firmataria Angelica Lepori Sergi) datata 29 novembre - per chiedere lumi al Consiglio di Stato su questa scelta e su come intende procedere.

«Pensare che una donna bisognosa di aiuto debba usufruire di un servizio così importante solo entro alcune fasce orarie è davvero assurdo e irresponsabile», scrive ad esempio l’MPS nella sua interpellanza, precisando inoltre che «non basta trincerarsi dietro al fatto che esiste comunque il numero della polizia», poiché «sappiamo che chiamare la polizia presuppone in qualche modo di intraprendere la via della denuncia, che non tutte le donne sono pronte e disposte a fare».

Per la Lega, invece, si è trattato di «un’occasione persa, in quanto alle persone che hanno subito abusi, violenze e reati andrebbe dato maggiore ascolto e soprattutto permesso di interloquire con un operatore a orari maggiormente estesi, dato che come è noto in molti di questi casi sono rari i momenti in cui la vittima è realmente libera di poterne parlare».

