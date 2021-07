Dentro e fuori camere, sale e saloni è un grande affaccendarsi, mentre davanti alla storica facciata sventolano già le bandiere pardate. Mancano ancora una decina di giorni al 74.esimo Locarno Film Festival, ma all’albergo Belvedere la rassegna cinematografica è già quantomai presente. Un ospite di riguardo, molto amato e che trasforma letteralmente non solo la città ma anche l’ultracentenario quattro stelle cittadino, che ne è il partner ufficiale per l’accoglienza. «Lo siamo diventati – spiega al CdT il direttore Michele Rinaldini – dopo la chiusura del Grand Hotel di Muralto e da allora siamo orgogliosi di trasformarci ogni anno in uno dei fulcri della rassegna». Oltre, infatti, ad accogliere la giuria e un gran numero di registi e e attori, l’albergo è anche la sede delle giornate di Locarno...