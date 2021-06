Un’allerta temporali «fulminea»

Come sempre in questi casi, valgono le consuete raccomandazioni di comportamento in caso di temporali: seguire l’evoluzione locale del tempo; prestare attenzione ai messaggi di allerta push dell’app di MeteoSvizzera; nel caso di attività all’esterno già pianificate reperire possibili luoghi dove ripararsi; fissare vasi di piante, ombrelloni, tende da sole, mobili da giardino e, se possibile, collocarli in un luogo riparato (per evitare danni provocati da grandine e vento); se possibile parcheggiare le automobili in un garage (per evitare danni da grandine); coprire le piante delicate con una protezione antigrandine; scollegare preventivamente dalla rete di alimentazione gli apparecchi elettrici (TV e computer).