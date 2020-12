Dei molti dati diffusi sulla pandemia, i decessi sono quelli che colpiscono di più. Perché un decesso registrato dalla statistica non è solo un dato. Rappresenta un grande dolore: per chi non c’è più, per i famigliari e amici, e anche per gli operatori sanitari che si sono prodigati senza poter evitare l’esito fatale. Stacchiamoci quindi dalla ridda delle informazioni giorno per giorno, e cerchiamo di capire cosa è successo in Ticino. Ma con poche pretese: un’analisi completa richiede più tempo e competenze. Speriamo che «a bocce ferme» la Supsi o altri centri di ricerca in ambito socio-sanitario possano presentarci un quadro esaustivo e convincente. Rapporti che impressionano. I dati da inizio pandemia al 6 dicembre, pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica, ci dicono che i «decessi...