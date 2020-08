Un’annata molto positiva, ma con il virus cresce l’incertezza

Come ogni anno la vendemmia è ormai alle porte e i produttori ticinesi si stanno apprestando a raccogliere i frutti del lavoro di un anno rivelatosi a conti fatti decisamente particolare. Il coronavirus, inutile dirlo, ha colpito anche il settore vitivinicolo e in questo senso le previsioni più che positive per il raccolto dell’annata 2020 – presentate questa mattina all’atelier Titta Ratti di Malvaglia dalla Federazione dei viticoltori della Svizzera italiana (Federviti) – suonano quasi come una beffa. Già, perché a fronte di una stagnazione delle vendite durante il lockdown le giacenze sono di contro aumentate, rendendo necessari dei correttivi al ribasso. In buna sostanza, è stato un anno troppo buono in un periodo particolarmente difficile.

Le giacenze

Ma andiamo con ordine. L’annata 2020 si sta avviando a una conclusione molto positiva, con una buona qualità dell’uva. Tuttavia, ha evidenziato il presidente della Federviti Giuliano Maddalena, «a fronte di buoni risultati dal punto di vista quantitativo e qualitativo le grandi incognite di quest’anno sono state la determinazione del prezzo dell’uva e il suo smercio a fronte di un aumento delle giacenze». Questa problematica, ereditata dal 2019, è stata acutizzata dai due mesi di lockdown che hanno di fatto paralizzato la vendita. Basti pensare alla chiusura di bar e ristoranti e allo stop ai grandi eventi. In questo senso, il direttore del Comitato dell’Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese (IVVT) Andrea Conconi ha stimato una perdita complessiva di 1,5 milioni di bottiglie. Questa stagnazione ha inevitabilmente reso necessarie una serie di misure. Il limite (vincolante) di produzione per le uve a bacca rossa vinificate sotto la denominazione Ticino DOC è stato ridotto a 800 grammi al metro quadrato, ovvero il 20% percento in meno rispetto allo scorso anno. Il prezzo di riferimento di questo tipo di uva è invece stato indicato in 4 franchi al chilo, anche in questo caso con una sensibile riduzione rispetto al 2019.

Alcol industriale o disinfettanti

Le cantine che possono ritirare al massimo 500 grammi al metro quadrato a causa delle loro eccedenze pagheranno al viticoltore un prezzo medio garantito di 4 franchi al chilo e potranno ritirare i 300 grammi al metro quadrato a 2 franchi al chilo, a condizione di vinificarla sotto la denominazione Indicazione geografica tipica, trasformarla in succo d’uva, alcol industriale o disinfettante. Per concretizzare questa misura, ha spiegato Maddalena, un franco al chilo sarà a carico del Cantone: «Una decisione ancora non è stata presa ma le premesse sono buone». Questa soluzione di compromesso ha però ulteriormente abbassato il prezzo delle uve Merlot. Dopo la stabilità registrata nel 2016, 2017 e 2018 con 4,15 franchi al chilo si è passati ai 3,65 dello scorso anno, fino ad arrivare al prezzo medio di 3,25 franchi al chilogrammo del 2020. «A tutto ciò si aggiunge la possibilità per le cantine di ritirare le uve secondo le proprie condizioni quantitative e di prezzo», prosegue Maddalena. «Queste tendenze alla negoziazione sviliscono il lavoro del viticoltore e hanno ripercussioni negative sulle prospettive di reddito». In particolare, spiega il presidente di Federviti, il calo dei prezzi potrebbe spingere diversi produttori ad abbandonare i vigneti di collina, che interessano circa 320 ettari su una superficie totale di 1.090 ettari, la cui gestione è particolarmente onerosa. Per scongiurare questo scenario, ha rimarcato il direttore dell’IVVT, sono al vaglio dei progetti a medio e lungo termine per salvaguardare la «viticoltura eroica ticinese».

L’esperto: “Per la viticoltura eroica serve un discorso paesaggistico”

Poco meno di un terzo della superficie vitata in Ticino è costituito da piccoli produttori. Appassionati che quando hanno un po’ di tempo libero lavorano in vigna. Per loro, il drastico abbassamento del prezzo medio dell’uva costituisce una vera mazzata. «Sono tempi duri per gli appassionati, sì» spiega Nicola Caimi, enologo e insegnante presso il Centro professionale del verde di Mezzana. «I piccoli dovrebbero diventare dei semi professionisti, instaurare un legame di fiducia reciproca con le cantine e magari strappare dei prezzi vantaggiosi. Altrimenti il santo non vale la candela. Chi ha ereditato il piccolo ronchetto dal padre, dopo la settimana di lavoro arriva al weekend e si chiede ‘‘ma chi me lo fa fare?’’». Ciò non significa, però, che la strada della vigna sia impossibile da percorrere per un giovane. «Anzi, abbiamo bisogno come il pane dei giovani» prosegue Caimi. «Si può abbracciare questa professione, ma bisogna mettersi in testa che il tempo dell’opportunismo è finito. Il lavoro c’è, il prodotto è validissimo. Però non esiste più solo il ritorno economico. Bisogna metterci tantissima passione. Con tutte le difficoltà che troviamo attualmente in questo settore, solo chi ci crede veramente può farcela. Ma ripeto: il Ticino ha bisogno di giovani, di idee e proposte nuove, di ricambio». In netta difficoltà troviamo la cosiddetta «viticoltura eroica», quella di collina. «Noi la definiamo viticoltura spaccaossa perché la meccanizzazione è poca ma il sudore tantissimo» conclude l’enologo. «Se da noi si vuole davvero preservare la bellezza paesaggistica di questi particolari siti, bisogna coinvolgere i singoli viticoltori. Per le cantine, invece, l’interesse è minore perché il prezzo richiesto dalla viticoltura di collina non è così interessante».

