Nella sala da pranzo della Residenza al Lido di Locarno i tavoli sono ancora distanziati. Ognuno con il suo spazio di sicurezza vitale. Un’immagine che abbiamo imparato a riconoscere e a leggere nel suo significato più profondo.

«Prima in questo salone mangiavano 80 persone. Oggi la presenza viene limitata secondo le disposizioni del medico cantonale». A parlare è il responsabile della regione Ticino e Vallese del gruppo Tertianum Stefan Brunner. Con lui vogliamo fare il punto sul momento presente. Come vivono gli ospiti delle strutture Tertianum? Quali sono state le difficoltà maggiori vissute durante questo anno di pandemia?

Le prime mosse

«È stato un anno complicato, confida Brunner. Lo è stato per tutti. Per gli ospiti. E per il personale curante. Che in ogni momento - con grande dedizione...