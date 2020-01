La fondazione del servizio trasfusionale CRS della Svizzera italiana ha lanciato oggi un appello alla popolazione invitandola a donare il sangue nelle sedi di Lugano, Bellinzona e Locarno. Attualmente, infatti, le riserve di sangue (in particolare dei gruppi sanguinei O +, A +, A - e O -) scarseggiano: «Purtroppo l’inizio dell’anno coincide con una preoccupante diminuzione delle nostre riserve di sangue», si legge in una nota della Fondazione. «Malgrado alcune azioni di apertura straordinarie natalizie dei nostri tre centri, non siamo riusciti a coprire le richieste di prodotti, maggiori rispetto alle previsioni», spiega la Fondazione aggiungendo che, «nonostante la situazione non sia ancora allarmante, ci appelliamo alla sensibilità della nostra popolazione per invitarla a donare il sangue nelle nostre sedi». A tale proposito il servizio trasfusionale ha stabilito degli orari di apertura prolungati della sede di Lugano.

«Servono 300 sacche»

Da noi raggiunto, il direttore operativo della Fondazione Mauro Borri ha precisato che attualmente la «situazione è stata definita preoccupante, ma non allarmante». In poche parole, spiega, «significa che nei prossimi tre giorni ci serviranno circa 300 sacche. Normalmente ne raccogliamo circa 50 al giorno, ovvero oggi il nostro fabbisogno è circa del doppio rispetto al normale. E per questo motivo abbiamo agito prima si essere in una situazione allarmante». «A complicare la situazione è stato anche il periodo natalizio - ci spiega Porri - durante il quale la richiesta di sangue è stata un po’ più alta del solito». Infine il direttore operativo sottolinea che i gruppi sanguinei per i quali sono necessarie donazioni sono quelli più frequenti tra la popolazione: «Magari in tanti, avendo uno di questi gruppi più comuni degli altri, pensa che non sia necessario andare a donare il sangue. In realtà è proprio il contrario, e sono questi ad essere più richiesti».