Un po’ in sordina, da anni sul piano federale Berna sta portando avanti un’importante riforma della formazione degli apprendisti impiegati di commercio, ovvero di uno dei percorsi formativi più scelti dai giovani che finiscono le Scuole medie, sia sul piano nazionale che su quello cantonale. La riforma, per intenderci, solo nel «piccolo» Ticino andrebbe a toccare oltre 2.700 studenti.

E fin qui, tutto bene. Se non fosse che negli ultimi mesi, dalla Svizzera tedesca e dalla Romandia le associazioni degli insegnanti delle scuole professionali, quando sono venute a conoscenza di una parte dei contenuti della riforma, hanno sin da subito sollevato numerose critiche. E pure in Ticino, dagli insegnanti e dai sindacati sono giunti pareri molto negativi. La tesi di fondo, in breve, è che questa «rivoluzione» porterà a un peggioramento della qualità dell’insegnamento per gli apprendisti del ramo del commercio. Senza dimenticare, che questi importanti cambiamenti dovrebbero entrare in vigore già nel 2023. Insomma, e non è un dettaglio, il tempo stringe.

I punti critici

Ma quali sono i punti critici sollevati dagli insegnanti? Il primo - come ci racconta una docente di un centro professionale ticinese che ha preferito esprimersi in forma anonima - riguarda il loro mancato coinvolgimento nell’elaborazione della riforma. «Per noi è inammissibile che sia l’ennesima ristrutturazione calata dall’alto. I principali attori di questi cambiamenti, ovvero i docenti, non sono stati sentiti, specialmente in Ticino. Noi stessi abbiamo pochissime informazioni al riguardo», racconta. E dalle esigue informazioni disponibili, gli insegnanti hanno ricavato ben poche sensazioni positive. E questo perché, sul piano dei contenuti, il cambiamento principale della riforma riguarda il passaggio da un insegnamento «per materie» a un insegnamento «per competenze operative». Insomma, da una formazione strutturata secondo le tradizionali materie (come le lingue, la contabilità, l’economia politica, eccetera), si passerà a una formazione orientata su cinque competenze: Operare in forme lavorative e organizzative flessibili; Interagire in un contesto lavorativo interconnesso; Coordinare processi lavorativi imprenditoriali; Instaurare rapporti con i clienti e i fornitori; Utilizzare tecnologie del mondo del lavoro digitale. Tutto ciò, secondo la Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali, ovvero l’organo che si è occupato di elaborare la riforma, dovrebbe permettere di rendere l’apprendistato dell’impiegato di commercio più adatto alle esigenze del mondo del lavoro in continua e rapida evoluzione.

L’impressione è che questa riforma spinga a formare più dei meri ‘esecutori’, che delle persone adulte e pensanti

Tuttavia, la docente del centro professionale ci spiega che a questo riguardo c’è molto scetticismo tra gli insegnanti: «Per gli allievi le conoscenze disciplinari, quelle che vengono insegnate nelle materie ‘tradizionali’, perderanno ulteriore spazio e importanza. È già successo in passato con altre riforme. Le conoscenze degli studenti diventano così sempre più superficiali. Nell’approccio secondo le cosiddette competenze operative si dice: ‘Io ti sottopongo una situazione o un compito reale e tu, allievo, con l’attivazione dei tuoi saperi devi dimostrare di essere in grado di trovare una soluzione, non necessariamente unica. E questo nell’ottica di rendere lo studente più autonomo. Ciò comporta, tra le altre cose, una trasformazione radicale del ruolo del docente, che da insegnante diventa un coach, con tutte le conseguenze del caso». L’impressione generale della nostra interlocutrice «è che questa riforma, fortemente voluta dagli ambienti economici, spinga a formare più dei meri ‘esecutori’, che delle persone adulte e pensanti».

Ancora non è chiaro quante lingue saranno obbligatorie e quante facoltative nella nuova impostazione voluta dalla riforma

C’è poi un’altra problematica che riguarda in particolare il Ticino, ovvero quella delle lingue. Già, perché ancora non è chiaro (anche in questo caso le informazioni sono scarse) quante lingue saranno obbligatorie e quante facoltative nella nuova impostazione voluta dalla riforma. E in un primo momento si è pure parlato di insegnare solo una lingua straniera. Ma se in Svizzera tedesca potrebbe essere sufficiente studiare ‘solo’ l’inglese, così non è in Ticino, dove lo studio di una seconda lingua nazionale (leggi: il tedesco) è imprescindibile.

Infine, l’altro importante aspetto criticato dagli insegnanti riguarda la protezione del proprio lavoro. Ai docenti verranno garantite le stesse ore di insegnamento? Lo stesso stipendio? Come verranno formati per poi formare a loro volta gli alunni con la nuova impostazione? Tutti interrogativi che, racconta la nostra interlocutrice, a oggi non hanno trovato risposta. Tantoché pure il sindacato VPOD si è attivato e il granconsigliere socialista Raoul Ghisletta a fine giugno a inoltrato un’interrogazione al Governo. Un’interrogazione che, precisava la VPOD in una nota, «ha come scopo di aprire un dibattito tra tutte le realtà interessate (docenti, apprendisti, datori di lavoro e genitori) su questo importante tema, finora poco discusso in Ticino».

