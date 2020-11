Il Consiglio di Stato e la fondazione Servizio trasfusionale CRS della Svizzera italiana informano che anche quest’anno verrà organizzata un’azione speciale per promuovere la donazione del sangue in Ticino.

La fondazione Servizio trasfusionale CRS della Svizzera italiana organizza da alcuni anni una serie di azioni per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di sangue. Il prossimo appuntamento è fissato per il 9 e 10 novembre 2020. Il Consiglio di Stato ha deciso di rinnovare la propria adesione all’iniziativa, concedendo un congedo di tre ore alle collaboratrici e ai collaboratori dell’Amministrazione cantonale che desiderano donare il sangue in uno dei centri CRS di Bellinzona, Locarno o Lugano. L’invito a partecipare è esteso a tutte le cittadine e i cittadini, che potranno fare capo ai Centri del Servizio trasfusionale CRS nella Svizzera italiana durante questi orari: