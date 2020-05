Nuovo incontro con la stampa per aggiornare la popolazione sull’attuale situazione sanitaria legata alla pandemia di coronavirus in Ticino. Alla conferenza stampa - indetta a Bellinzona alle 15 nell’aula del Gran Consiglio - saranno presenti il direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa, il medico cantonale Giorgio Merlani, il capo area medica dell’Ente ospedaliero cantonale Paolo Ferrari e il direttore sanitario della Clinica Luganese Moncucco Christian Garzoni.

Dal 18 maggio riaprono i centri diurni

Le parole del direttore del DSS Raffaele De Rosa hanno aperto la conferenza stampa di questo pomeriggio a Bellinzona per fare il punto sanitario sulla situazione in Ticino e ribadendo la perplessità, da parte del Consiglio di Stato, per l’accelerazione cui il Consiglio federale ha deciso di riaprire le attività commerciali dall’11 maggio. «Da alcuni giorni stiamo assistendo ad una consolidamento della tendenza, i dati restano sotto la decina e sono accompagnati dal calo delle ospedalizzazioni. Contiamo però ancora dei decessi», ha detto De Rosa. «Da lunedì entreremo nella fase 2 e dovremmo imparare a convivere con il virus senza abbassare la guardia. Fino a quando non ci sarà un vaccino o una terapia, dovremmo continuare a mantenere le disposizioni di sicurezza e rafforzare le misure di prevenzione». De Rosa ha poi elencato la disponibilità di letti dedicate alle persone affette dal coronavirus: «Il Consiglio di Stato ha adottato mercoledì un nuovo dispositivo che riduce le postazioni dedicate ai pazienti Covid: attualmente presso la Carità di Locarno - non più ospedale Covid-, la Clinica Moncucco e il Cardiocentro ci sono 45 postazioni, scendendo così dalle 81 precedenti. Per quanto riguarda i letti acuti, siamo scesi a 160 rispetto ai 225 precedenti e per il livello 3 di presa a carico acuta, l’ospedale Malcantonese ha una trentina di posti letto. La riabilitazione, sempre con una trentina di letti, è garantita a Novaggio e a Brissago». De Rosa ha anche sottolineato che nelle case anziani ticinesi non c’è stato nessun nuovo contagio e dal 18 maggio saranno riaperti i centri diurni.

Un bambino di 10 anni in terapia intensiva

La parola è poi passata al medico cantonale Giorgio Merlani, che ha toccato l’argomento dei test sierologici: «821 persone hanno già chiamato l’hotline e 758 hanno aderito al test, di cui 405 donne 453 uomini e siamo quasi al limite della valenza statistica. 63 persone invece hanno deciso di non partecipare e le altre persone hanno tempo fino a fine mese». Merlani ha poi proiettato una serie di diapositive per illustrare alla popolazione i dati riassuntivi dei casi, dei decessi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei dimessi nel nostro cantone. «Abbiamo anche il primo bambino - di 10 anni - ricoverato in terapia intensiva, che è stato trasferito a Losanna sotto sorveglianza per garantirgli una terapia adeguata. Attualmente è stabile. Il paziente più giovane deceduto in Ticino aveva 49 anni e il paziente più anziano dimesso dalla terapia intensiva aveva 88 anni», ha rilevato Merlani. Per quanto riguarda le case anziani, per il medico cantonale la priorità è mettere in sicurezza le strutture e «le case sotto osservazione hanno portato la documentazione, mentre nelle strutture problematiche non si sono riscontrati nuovi contagi. La situazione però non è chiusa e bisogna continuare ad avere un occhio di riguardo, perché è fondamentale valutare lo stato delle conoscenze nel momento stesso in cui sono state prese».

«I casi aumenteranno nelle prossime settimane»

Christian Garzoni, da parte sua, ha fatto il punto sulle tematiche mediche-epidemiologiche: «Siamo di fronte a un virus nuovo con caratteristiche nuove. Quello che è certo è che si trasmette con il contatto ravvicinato e prolungato con le persone, ma come lo fa e in che tempi non lo sappiamo ancora. Nelle prossime settimane saremo confrontati con un aumento dei casi e sarà importante monitorare la situazione. I numeri fluttuano da un giorno all’altro, le ospedalizzazioni sono un campanello d’allarme forte se dovessero aumentare». Nell’ambito di controbilanciare l’aumento della trasmissione del virus, Garzoni ha detto che «serve rigore e disciplina per evitare contatti inutili», soffermandosi poi sul tema delle mascherine: «Quando si affermava che le mascherine avevano un ruolo limitato eravamo in una situazione diversa. Lo scenario adesso è cambiato e la popolazione deve interagire per motivi sociali, quindi è raccomandato l’utilizzo quando si è troppo vicini, anche se il Consiglio federale non ha imposto l’obbligo».

L’altro tema che ha suscitato interesse nella popolazione è quello dei test sierologici, ovvero la ricerca di anticorpi nel sangue specifici per il virus Covid-19: «Non c’è attualmente nessuna evidenza che avere gli anticorpi permetta di essere protetti dal virus e soprattutto che scompaia con l’arrivo dell’estate. Il test sierologico che abbiamo messo in atto ha un duplice scopo: in primo luogo avere una fotografia attuale della situazione e monitorarla nel tempo. Le persone verranno ritestate ogni 3 mesi per un anno e questo ci permetterà di scoprire quante persone avranno contatti con il virus, sapere quante persone sono positive e si riammalano, quante sono immuni e quante perderanno gli anticorpi nel giro di un anno».

Gli ospedali tornano a offrire tutte le cure

In conclusione, il capo area medica dell’EOC Paolo Ferrari ha parlato della ripresa dell’attività nel sistema socio-sanitario, evidenziando che le strutture ospedaliere in Ticino potranno riprendere la normale attività di cura che esula dal coronavirus: «La nostra vita si è concentrata sulla Covid-19 in questi mesi, ma ci sono altre persone con patologie cronache che necessitano di assistenza. Come ospedali che accolgono i malati, dobbiamo predisporci in modo che venga garantita una presa a carico di qualità nel rispetto delle distanze sociale. In questo mese abbiamo differito circa 1.400 interventi chirurgici e dobbiamo recuperarli in maniera abbastanza rapida. Questa settimana, invece, abbiamo eseguito più di 200 interventi». Ferrari ha rilevato che i collaboratori negli ospedali sono stati i più esposti al virus, con una presenza di casi anche interni all’EOC: «Abbiamo eseguito circa 700 tamponi riscontrando 172 casi positivi, ma solo 118 - ovvero al di sotto del 2% - erano all’interno dell’Ente e di questi non sappiamo quanti hanno contratto la Covid-19 all’interno degli ospedali stessi», ha concluso.

Nessuna patologia pregressa per il bambino ricoverato

La notizia del bambino di 10 anni e la riapertura delle scuole lunedì ha inevitabilmente suscitato preoccupazione. Rispondendo a una domanda in sala, Merlani ha detto che «non sono state segnalate patologie pregresse per il bambino di 10 anni ricoverato in cure intense» e significa che «neanche stare a casa è garanzia di protezione. Il virus circola e si sa che i bambini si infettano dagli adulti, non il contrario». Il medico cantonale ha anche rilevato che il tasso di mortalità all’interno delle cure intense è circa del 24%.

È possibile che un operatore sanitario abbia trasmesso il virus a un paziente?

«Ci sono state dei casi, soprattutto all’inizio della pandemia, in cui un paziente, ricoverato per altre ragioni, dopo l’ospedalizzazione ha sviluppato dei problemi respiratori e il test del tampone aveva dato esito positivo al virus», ha spiegato Ferrari rispondendo a una domanda per quanto riguarda i 118 operatori sanitari dell’EOC infettati dalla Covid-19.

De Rosa: «Il Consiglio federale ha improvvisato»

Rimanendo sul tema dell’accelerazione delle riaperture delle attività, il direttore del DSS ha detto che «avevamo scritto al Consiglio federale di scaglionare meglio le fasi di allentamento, soprattutto perché determinate fasi non permettevano di avere le 3 settimane di tempo necessarie per fotografare l’evoluzione e l’incubazione del virus». Questo - ha rilevato De Rosa - ha complicato la situazione. «Si rischia infatti di non sapere più quale effetto abbia avuto un determinato contagio in una determinata fase. Questa accelerazione, soprattutto nell’ambito della ristorazione, è stata ampiamente criticata e ha dato un’immagine di improvvisazione, infatti oggi sono arrivate delle correzioni da Berna per questo settore».

