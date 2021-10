Il Ticino ha smesso di crescere. Di più: fra il 2017 e il 2019, il cantone ha perso abitanti. Il saldo naturale è ai minimi, mentre quello migratorio – per lungo tempo essenziale in termini di crescita della popolazione – non riesce più a chiudere le falle di un sistema fragile. Per ora, dicono gli esperti, si tratta di un malessere demografico. Un malessere che tuttavia – se la tendenza dovesse proseguire – potrebbe ben presto trasformarsi in problema. Perché dietro alle nascite, allo sviluppo delle nuove generazioni, c’è il benessere di tutti noi. E se i saldi legati a nascite/decessi e arrivi/partenze viaggiano costantemente con il segno meno, significa che prima o poi ne pagheremo il prezzo in termini sociali, economici, scolastici, politici. Per approfondire questa importante tematica,...