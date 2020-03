Quest’oggi BancaStato ha appreso che un suo collaboratore – che non opera a contatto con la clientela – è risultato positivo al coronavirus. Lo comunica l’istituto in una nota. Stando alle informazioni raccolte, il contagio è avvenuto all’esterno dell’istituto. Le condizioni di salute della persona contagiata non sono preoccupanti; non rientra inoltre nella categoria di persone particolarmente a rischio. BancaStato - si legge nella nota - ha già adottato le misure previste a tutela dell’insieme di colleghe e colleghi. La banca garantisce che continuerà a «monitorare l’evoluzione della situazione al suo interno alfine di proteggere al meglio il personale nonché garantire l’operatività e l’incolumità della clientela».