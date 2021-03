Nelle ultime 72 ore, nelle case per anziani del Canton Ticino è stato registrato un nuovo caso di positività al coronavirus (non accadeva dallo scorso 7 febbraio). Attualmente il totale dei residenti positivi al coronavirus è unicamente quello segnalato oggi dalla ADiCASI (Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera italiana). Complessivamente le strutture presenti sul territorio cantonale sono 68, per un totale di 4.692 posti letto. Gli ospiti delle strutture deceduti per COVID-19 da inizio pandemia sono 383. Secondo la RSI, la persona risultata contagiata nelle ultime ore non si era fatta iniettare il vaccino anti-COVID.