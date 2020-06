In casa PLR proseguono il progetto di rilancio del partito e l’aggiornamento del programma di legislatura con l’obiettivo di far ripartire il Paese dopo l’emergenza coronavirus. Questi due punti chiave hanno caratterizzato la riunione della Direttiva del partito di mercoledì a Sementina, che ha visto un ritorno «in presenza» dopo due mesi e mezzo di lockdown. Ritorno che fa da preludio al prossimo Comitato cantonale - anch’esso con la presenza fisica dei delegati - in programma il 25 giugno in Piazza Castello a Lugano.