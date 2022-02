Un concorso di scrittura sull’esperienza della nascita

In occasione del suo decimo anniversario (2012–2022), l’Associazione Nascere Bene Ticino (ANBT) indice il concorso di scrittura «Storie di parto», aperto alle mamme, ai papà, ai familiari e ai curanti. Le/i partecipanti sono invitate/i a scrivere un testo sull’esperienza della nascita, approfondendo dal proprio punto di vista uno dei seguenti aspetti: il parto come empowerment, la ferita della nascita, il lutto perinatale. Gli scritti dovranno pervenire all’indirizzo [email protected] entro martedì 15 marzo 2022.

Il concorso ha lo scopo di rendere visibile l’esperienza della nascita, che per molti aspetti è considerata ancora un tabù (Silvia Vegetti Finzi parla di «congiura del silenzio»), e restituirle la sua ricchezza di senso. Le storie sono scritte a partire dal vissuto delle persone coinvolte, facendo emergere punti di vista diversi da quelli istituzionali e ufficiali.

Gli scritti pervenuti saranno consegnati in forma anonima a una giuria appositamente scelta, che selezionerà dieci testi sulla base dei requisiti di partecipazione e dei criteri indicati nel bando. Non saranno valutati per la qualità letteraria in entrata, ma per il loro potenziale di sviluppo e per il contributo che offrono a una comprensione ampia e rispettosa dell’esperienza della nascita. Nella scelta della giuria, inoltre, i diversi punti di vista saranno adeguatamente rappresentati.

Le autrici/gli autori dei dieci testi vincitori saranno ammesse/i gratuitamente a un workshop di scrittura tenuto dallo scrittore Flavio Stroppini. Il laboratorio sarà suddiviso in cinque incontri online, durante i quali verranno introdotte le tecniche per elaborare i testi in forma letteraria, saranno forniti dei consigli e si svolgeranno delle esercitazioni. Il workshop si concluderà con la revisione e riscrittura dei testi sotto la guida del docente.

L’elaborazione letteraria renderà rappresentative le singole testimonianze, favorendo la condivisione da parte di un pubblico eterogeneo. Nel caso di un parto traumatico, inoltre, la scrittura si presenta come un alleato terapeutico e una risorsa per elaborare il proprio vissuto. I nuovi testi saranno presentati nel corso di una serata pubblica prevista per giovedì 12 maggio 2022 e potranno essere raccolti in una pubblicazione.

Il concorso di scrittura “Storie di parto” è sostenuto dal Percento culturale Migros nell’ambito del progetto “Generando visioni di genere”. Il bando di concorso e ulteriori dettagli sono disponibili sul sito dell’associazione.

