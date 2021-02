Dopo una lunga militanza in seno all’Esecutivo di Giubiasco e, dal 2017, in quello della Bellinzona aggregata, Andrea Bersani ha deciso, comunicandolo con largo anticipo già nell’aprile del 2019,, di non sollecitare un ulteriore mandato. In vista dell’addio alla politica attiva traccia un bilancio della sua attività a favore della cosa pubblica.

«Ventiquattro anni al fronte nella politica comunale possono bastare» aveva dichiarato quando aveva annunciato di rinunciare a candidarsi per un ulteriore mandato in Municipio Bellinzona. Nel frattempo gli anni sono diventati 25. Come ha vissuto questi mesi supplementari al fronte contraddistinti dalla pandemia?«Diciamo che posso senz’altro dire di avere vissuto questo anno supplementare in modo piuttosto intenso. La pandemia e tutto ciò che ne è conseguito,...