Il gruppo bancario EFG fa sapere che un dipendente della sede di Viale Franscini 8 a Lugano è risultato positivo al test per il coronavirus. La banca è in contatto con il dipendente interessato e ha immediatamente preso misure precauzionali chiudendo, pulendo e disinfettando l’area di lavoro dello stesso che non si trova nella zona dedicata alla clientela. La banca ha inoltre chiesto a tutte le persone con cui il dipendente può essere entrato in contatto di lavorare da casa fino a nuovo avviso. A seguito dell’epidemia di coronavirus, EFG - si legge ancora nella nota - ha attuato delle misure precauzionali in tutte le sue sedi nel mondo. «In linea con i protocolli di sicurezza e salute raccomandati dalle diverse autorità, sono state implementate numerose azioni per proteggere i dipendenti e i clienti, tra cui la separazione degli uffici nelle varie sedi, il controllo della temperatura agli ingressi, il lavoro da casa e la limitazione dei viaggi non essenziali», conclude.