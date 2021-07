La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 12 in territorio di Locarno in zona gole di Ponte Brolla vi è stato un annegamento. Stando a una prima ricostruzione, un 20.enne cittadino romeno residente in Italia stava facendo il bagno nel fiume Maggia in compagnia di altre due persone. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, dopo un salto nelle acque del fiume non è più riemerso. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, sono intervenuti i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e della REGA. Il corpo del giovane è stato individuato e recuperato poco dopo le 14 nel pozzo in cui aveva effettuato il tuffo. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.