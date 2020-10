Plexiglas e mascherine sono stati un compagno scomodo per diversi deputati del Gran Consiglio durante la sessione appena conclusa, ma si sono rilevati una mossa vincente contro il coronavirus. È notizia di queste ore che un deputato è infatti risultato positivo alla COVID-19, ma grazie appunto alle misure prese dall’Ufficio presidenziale non sarà necessaria una quarantena di gruppo per i gran consiglieri. La misura riguarderà unicamente il deputato in questione (che ha rispettato tutte le prescrizioni) e chi ha passato il pranzo con lui prima della seduta. La comunicazione è giunta questo pomeriggio a tutti i deputati e le deputate del Legislativo.