La colonia montana per bambine/i (classi 2016-2010) è in programma da martedì 29 giugno a martedì 13 luglio. Le rette sono le seguenti: sindacalizzati 400 franchi, non sindacalizzati 500. Il campo per adolescenti (2009-2007) si terrà invece da giovedì 15 a giovedì 29 luglio. Le rette sono, rispettivamente, di 500 e 600 franchi. I formulari di iscrizione sono disponibili sul sito www.coloniedeisindacati.ch .