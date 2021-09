«Ai miei amici non cacciatori dico sempre che aspettiamo queste settimane come i bambini aspettano il Natale». Sabato in Ticino prende il via la stagione della caccia alta e, come ci racconta il presidente della Società cacciatori Pairolo Massimiliano Galli, per quasi 2 mila appassionati è arrivato il ‘‘vero’’ Natale. Un rituale immancabile: «Le settimane della caccia alta sono le uniche vacanze fisse che prendo ogni anno. Ai conoscenti dico scerzando: ‘‘Non sposatevi in quel periodo, altrimenti non potrò essere presente al matrimonio’’».

Una realtà complessa

Insomma, un vero proprio evento, forse difficile da capire per chi non lo vive in prima persona ogni anno, ma che sicuramente non s’improvvisa: «Va detto che già in primavera, ancor prima che ricrescano le foglie sugli alberi, con le nostre...