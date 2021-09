Il maltempo ha mandato in tilt il traffico ferroviario in Ticino. Stando ad una nostra lettrice, bloccata a tempo indeterminato alla stazione FFS di Lugano, la panne elettrica sarebbe dovuta ad un fulmine. L’account Twitter «Railinfo FFS» segnala restrizioni al traffico ferroviario tra Bellinzona e Melide a causa di un guasto alla linea di contatto. Sono previsti ritardi, soppressioni di treni e deviazioni. Come detto, la durata del disservizio è a tempo indefinito.