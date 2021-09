La Giustizia svizzera, così come quella ticinese, ha davanti a sé una sfida epocale: la digitalizzazione, ovvero il progetto «Justitia 4.0», che entro l’inizio del 2027 mira alla completa transizione digitale del sistema giudiziario nell’ambito dei procedimenti penali, civili e amministrativi. Un tema da sempre caro all’Ordine degli avvocati del Canton Ticino (OATI), riunitosi ieri in assemblea, e sul quale è tornato pure Gianluca Padlina nel suo ultimo intervento in qualità i presidente dell’OATI. Durante l’assemblea è infatti avvenuto il passaggio di consegne tra lo stesso Padlina (che ha raggiunto il limite statutario dopo 8 anni nel Consiglio dell’Ordine) e Sarah Stadler.

Il lungo cantiere «Se ne parlava già 8 anni fa quando sono entrato nel Consiglio dell’Ordine e se ne parla ancora oggi»,...