Si celebra oggi, venerdì 30 ottobre, la giornata cantonale dei familiari curanti. In Ticino, si stima che le persone che regolarmente dedicano del tempo per aiutare un proprio caro siano oltre 50mila. In un anno decisamente particolare, segnato dalla presenza del coronavirus, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha voluto esprimere a queste persone un «profondo riconoscimento» per l’importante lavoro svolto. La pandemia, scrive il DSS, «ha certamente stravolto le le vite e le abitudini di tutti noi, ma ha altresì fatto emergere un formidabile spirito di solidarietà intergenerazionale e inter-familiare. Durante questo periodo, che ha visto molte persone divenire familiari curanti, la comunità si è attivata per far fronte alla limitazione di alcune delle principali offerte di sostegno alle persone malate, disabili o in perdita di autonomia».