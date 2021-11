Un grande ritorno oltre San Gottardo per S.Pellegrino Sapori Ticino, in collaborazione con gli Swiss Deluxe Hotels, per presentare le eccellenze del nostro territorio. Ieri sera a Zurigo al Widder Hotel, ospiti di Stefan Heilemann, chef of the Year GaultMillau 2021, 3 stellati ticinesi: da Lugano Frank Oerthle del Grand Hotel Villa Castagnola - Galleria Arté al Lago e Cristian Moreschi di Villa Principe Leopoldo, da Ascona Mattias Roock del Castello del Sole. Una grande squadra che si è fatta portavoce di un territorio e delle sue eccellenze, grazie al suo rinomato spirito mediterraneo tanto caro ai turisti della Svizzera interna. In rappresentanza del Ticino enologico, Vinattieri Vini, un’altra eccellenza che ha portato a Zurigo i suoi nettari migliori. Personalità diverse che si incontrano e fanno squadra: questa è da sempre la ricetta vincente delle serate di S.Pellegrino Sapori Ticino fuori dai confini cantonali.

Un menu corale studiato per stupire e far innamorare del nostro cantone tutti gli ospiti: dopo i fantastici finger iniziali del padrone di casa Stefan Heilemann, Frank Oerthle ha proposto una dolcissima e tenerissima tartare di Wagyu ticinese, spuma di patate e tartufo bianco, a cui ha fatto seguito il Rombo atlantico, fagioli, olive nere e quinoa croccante di Mattias Roock. Non poteva mancare un risotto corale alla zucca a sottolineare la ticinesità della serata. Un filetto di vitello in crosta di pane è stato presentato da Cristian Moreschi, tutte proposte per mettere in risalto l’importanza della nostra arte gastronomica, specchio di un’eccellenza che va ben oltre il piatto.

Ad accompagnare le pietanze della serata, Vinattieri 2020, Bianco del Ticino DOC, Ligornetto 2019, Merlot del Ticino DOC in Magnum, Vinattieri 2015, Merlot Ticino DOC in Magnum che hanno saputo sposare al meglio i sapori eleganti studiati dagli chef. Chiusura in dolcezza con il dessert della casa e il Laurent-Perrier Cuvée Rosé.

Una serata di grande successo che ha servito l’emozione ticinese.

