L’emergenza sanitaria vissuta in questi mesi, e la conseguente crisi economica, stanno spronando la politica canton ticinese a cercare soluzioni più o meno innovative per rilanciare i settori più colpiti dalla pandemia, tra i quali figura il turismo. E un’idea decisamente originale per far almeno in parte ripartire il turismo è giunta in queste ore dai deputati in Gran Consiglio dell’UDC: promuovere un hovercraft per fare la navetta tra Locarno e Bellinzona.