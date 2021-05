Il Servizio informatica forense del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI, coordinato dal dr. Alessandro Trivilini , compie dieci anni di attività. Il 10 maggio 2011 veniva firmata la Convenzione ufficiale che ha sancito la nascita del Servizio informatica forense del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI. Una decisione concordata e condivisa dal Dipartimento delle Istituzioni della Repubblica del Cantone Ticino, in rappresentanza del Ministero pubblico e della Polizia cantonale, con i vertici della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. Sono trascorsi dieci anni dalla fondazione del Servizio informatica forense, una realtà concepita e strutturata in seno al Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI con l’obiettivo di supportare le Autorità giudiziarie (Magistratura, Pretura, Polizia cantonale e Tribunale penale federale) nell’ambito di attività investigative digitali e di analisi che implicano l’utilizzo delle nuove tecnologie. Grazie al coinvolgimento di ricercatori con profili interdisciplinari altamente qualificati e attivi nel campo della ricerca applicata, il Servizio opera a stretto contatto con aziende ed enti locali, nazionali e internazionali ed offre una consulenza scientifica ad alto valore aggiunto, garantendo un elevato livello di affidabilità e riservatezza delle attività strategiche svolte in ambito peritale e di formazione. Le competenze principali del Servizio coprono attività trasversali riconducibili al monitoraggio, all’acquisizione, alla gestione e all’analisi di informazioni digitali, tipicamente applicate ai settori dell’informatica forense, della cyber intelligence e dell’information security. In occasione del decimo anniversario del Servizio, il direttore generale della SUPSI, prof. Franco Gervasoni ha dichiarato: «Negli ultimi anni abbiamo vissuto un aumento esponenziale della produzione e della circolazione dei dati in tutti gli ambiti della società. Parallelamente sono cresciute anche la frequenza, l’imprevedibilità, la varietà e la gravità dei crimini informatici. Attraverso l’istituzione del Servizio informatica forense, nel 2011 la SUPSI si è attivata con lungimiranza a fianco dell’Autorità cantonale per offrire formazione, ricerca e una consulenza qualificata ai principali attori che si confrontano sul terreno con queste insidie». Dal canto suo, il prof. Emanuele Carpanzano , direttore del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI, spiega: «Il Servizio informatica forense della SUPSI è cresciuto nel tempo e costituisce oggi una unità di ricerca e servizio qualificata, in grado di affiancare e supportare istituzioni ed organizzazioni che devono affrontare le crescenti sfide legate all’informatica forense. Un ambito interdisciplinare probabilmente ancora all’alba del proprio potenziale applicativo, che vedrà nel prossimo futuro rilevanti evoluzioni. Per coglierle, sarà sempre più cruciale la capacità di integrare e valorizzare conoscenze e tecnologie diverse, come anche competenze interdisciplinari e traversali».

Per celebrare il suo decimo anniversario, il Servizio coordinato dal dr. Alessandro Trivilini ha pubblicato un volume, intitolato Il valore delle competenze trasversali – I 10 anni del Servizio informatica forense, con lo scopo di ricordare le tappe fondamentali che hanno reso il Servizio una piccola realtà locale riconosciuta a livello nazionale e internazionale per le sue attività. Il libro contiene testimonianze dirette, riflessioni, punti di vista e aneddoti di diciotto persone, tra colleghi e personalità istituzionali e scientifiche di carattere locale, nazionale e internazionale, con le quali il Servizio ha collaborato in questi primi dieci anni di attività. Tra questi figurano (in ordine alfabetico): Giuseppe Amato, dirigente di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (CNR), Fiorenza Bergomi, giudice penale federale e membro della Corte penale del Tribunale penale federale di Bellinzona, Cecilia Beti, direttrice del Centro Professionale Tecnico di Lugano-Trevano, Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino, Andrea Pagani, procuratore generale del Ministero pubblico del Cantone Ticino, e Daniele Parenti, direttore del Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) del Cantone Ticino. La struttura del libro, con i suoi contenuti, segue i cinque settori principali in cui si collocano le attività svolte e le esperienze vissute sul campo dal Servizio: la formazione, il supporto tecnico-scientifico alle Istituzioni, la ricerca scientifica, le opportunità di stage per giovani studenti e la divulgazione scientifica. Questi cinque aspetti vengono affrontati ponendo al centro della narrazione il valore delle competenze trasversali, sempre più importanti per affrontare nuove sfide e risolvere problemi complessi. «Attraverso una serie di testimonianze e riflessioni personali, il libro fornisce molteplici spunti interdisciplinari utili per comprendere un mondo in continua evoluzione attraverso il valore delle competenze trasversali» ribadisce Alessandro Trivilini, curatore del testo e responsabile del Servizio informatica forense della SUPSI. «Il libro vuole essere uno stimolo per tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso di studi o un’attività professionale in un settore in forte crescita come questo, in cui le competenze trasversali sono messe al servizio della Autorità giudiziarie, delle aziende e anche dei cittadini».