Il maltempo non dà tregua: dopo una breve parentesi soleggiata lunedì, oggi è tornata la poggia. E il brutto tempo ci accompagnerà fino a giovedì, quando dovrebbe tornare il sereno. «Domani mattina avremo lunghi intervalli asciutti, ma dal pomeriggio si intensificheranno le precipitazioni e si estenderanno a tutto il territorio. La pioggia dovrebbe cadere con maggiore intensità nella notte tra mercoledì e giovedì», spiega Cecilia Moretti-Cetti di MeteoSvizzera. Ancora precipitazioni, dunque, «anche se non dovrebbero raggiungere i quantitativi della scorsa settimana. Domani, tra mezzogiorno e mezzanotte arriveremo probabilmente attorno a 50-80 millimetri (litri per metro quadrato) di pioggia nell’arco di dodici ore». Un quantitativo che corrisponde - dice MeteoSvizzera - a un’allerta di livello 2 su tutto il Cantone. Tempo asciutto, invece, giovedì e venerdì, con temperature in rialzo. «I primi giorni di agosto hanno fatto segnare temperature medie di 2-4 gradi sotto la media stagionale, ma con il sole dovrebbe tornare anche un po’ di caldo, con massime attorno ai 26 gradi». Ma, di nuovo, si tratterà di una tregua temporanea. «Nel fine settimana vediamo il passaggio di una nuova perturbazione, quindi ci attendiamo ancora precipitazioni. Anche se per il momento è troppo presto per sapere nel dettaglio quanto e dove pioverà», sottolinea Moretti-Cetti.

Un luglio quasi da record

Se agosto è già partito all’insegna del maltempo, il mese di luglio è quasi da primato. «La somma mensile delle precipitazioni - rileva MeteoSvizzera - ha raggiunto il 194% della norma 1981-2010». Tradotto: il mese scorso è piovuto quasi il doppio del normale su tutto il territorio. Addirittura, è stato il tredicesimo mese di luglio più ricco di precipitazioni dall’inizio delle misurazioni, nel 1864. E molte stazioni di misura hanno stabilito nuovi primati: ad Airolo e Coldrerio, in particolare, è stato il mese luglio più piovoso da oltre 100 anni, con punte di 455 e 463 millimetri. Secondo l’analisi di MeteoSvizzera, a sud delle Alpi ha piovuto «in modo significativo» 18 giorni su 31. E questo perché «sull’Europa occidentale si sono verificate di frequente condizioni di bassa pressione che hanno convogliato verso le Alpi correnti umide e miti da sudovest all’interno di una massa d’aria particolarmente instabile». Una «configurazione meteorologica» che normalmente si verifica in primavera e in autunno ma che nello scorso mese si è ripresentata per ben quattro volte: fra il 6 e l’8 luglio, fra il 12 e il 13, fra il 24 e il 28 e, infine, il 31 luglio.

Grandine di 5 centimetri e pochissimo sole

Forti anche le differenze regionali. Prima è toccato al Sopraceneri e poi al Sottoceneri. L’8 luglio, sottolinea MeteoSvizzera nella sua analisi, «i maggiori accumuli di pioggia sono stati rilevati fra la media Vallemaggia, l’alta Verzasca e la media Leventina, con punte locali fino a 200 millimetri». Con la pioggia, è caduta anche la grandine, con chicchi che hanno raggiunto i 4-5 centimetri di diametro. «Una dimensione che, secondo la nuova climatologia svizzera della grandine, viene raggiunta ogni 10-20 anni». Qualche giorno dopo, il 13 luglio, i temporali si sono concentrati sul Locarnese e l’Alta Valle Maggia. La stazione di Robiei ha registrato 157.7 millimetri di pioggia in 12 ore, «il valore più elevato dall’inizio delle misure avvenuto 30 anni fa» e in due giorni il quantitativo di acqua ha raggiunto i 210 millimetri. Forti anche le raffiche di vento: a Lugano toccati i 90 km/h, mentre all’aeroporto di Locarno una raffica di 92.2 km/h ha causato grossi danni. Ancora piogge la scorsa settimana, questa volta nel Sottoceneri. Secondo MeteoSvizzera, tra il 25 e il 28 luglio a Lugano sono caduti ogni giorno più di 30 litri per metro quadrato. «Quattro giorni consecutivi con più di 30 millimetri al giorno di pioggia si erano verificati solamente fra il 21 e il 24 agosto del 1900», scrive MeteoSvizzera. Tanta pioggia e, di riflesso, pochissimo sole. «In luglio, il numero di ore di sole è risultato inferiore alla media del periodo 1981-2010». In particolare, per la stazione di Locarno Monti si è trattato del quinto mese di luglio meno soleggiato dal 1961, anno in cui sono iniziate le misurazioni.

