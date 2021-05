La neve che ancora ricopre il massiccio del San Gottardo è legata alle temperature del mese di maggio. Queste, segnala MeteoSvizzera, sono state particolarmente basse rispetto alla norma. I prossimi giorni tuttavia si mostrano generosi: «le temperature torneranno in linea con le medie pluriennali e questo favorirà anche la fusione della neve in quota».

Il mese di maggio, come si legge sul blog di MeteoSvizzera, ha infatti fatto registrare in tutto il Paese una temperatura media di 2,5°C sotto la norma del periodo di riferimento 1981-2010. Negli ultimi 30 anni temperature analoghe sono state registrate solo nei mesi di maggio del 2019 e del 2013. Sono state registrate precipitazioni quasi ogni giorno dando origine ad accumuli mensili che, in alcune regioni, si sono attestati tra il secondo e il terzo posto dall’inizio delle misurazioni. Grazie al lungo periodo fresco iniziato a fine aprile, la primavera del 2021 sarà ricordata in Svizzera come la più fresca da oltre 30 anni.