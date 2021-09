Sì, il nuovo Master della Facoltà di Biomedicina è partito con il piede giusto. Parola del decano della neonata facoltà Giovanni Pedrazzini che, a un anno dall’arrivo dei primi studenti, al Corriere del Ticino stila un primo bilancio molto positivo. Anche se, va detto sin da subito, le sfide (presenti e future) non mancano. «È andata molto bene. Anzi, per certi versi è andata pure meglio del previsto», racconta Pedrazzini. E questo perché «la risposta a sostegno della facoltà da parte del mondo sanitario e di quello istituzionale è stata ottima». Un’ottima risposta che «ci ha permesso di portare avanti, in un clima costruttivo, i numerosi progetti a cui stiamo lavorando». Già, perché la nuova facoltà dell’Università della Svizzera italiana «è un grande cantiere. E siamo solo all’inizio».

