Manca poco più di un mese al 25 dicembre e quest’anno, a causa della pandemia, sarà sicuramente un Natale diverso dal solito. Proprio per questo molti ticinesi si stanno già preparando a un «piano B» per poter comunque vivere l’atmosfera natalizia con i propri cari, anche se in modo più intimo e con misure di protezione. Siamo andati in centro a Lugano per vedere come la gente passerà il Natale.