Un Nebiopoli da... leoni!

A causa della pandemia la 61.esima edizione del carnevale Nebiopoli non può essere festeggiato in modo convenzionale, ma il comitato direttivo ha comunque pensato di marcare comunque presenza in maniera simbolica all’interno della città. E così, in sinergia con il comune di Chiasso, dei proiettori illumineranno gli edifici della città per mantenere vivo lo spirito del carnevale.