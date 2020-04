Le misure per contrastare il coronavirus stanno mettendo in ginocchio le strutture ricettive ticinesi. Seppur non colpiti da ordini diretti di chiusura, molti alberghi hanno interrotto l’attività in attesa di tempi migliori. Per sostenere le strutture ricettive a sud delle Alpi e contrastare le difficoltà finanziarie a breve termine, le sezioni Sopraceneri e Sottoceneri dell’associazione regionale HotellerieSuisse Ticino hanno creato il progetto di solidarietà «Amore Ticino». Una piattaforma online da venerdì 10 aprile (venerdì santo) dove i visitatori abituali del Ticino, i vacanzieri e i turisti hanno la possibilità di sostenere in modo immediato e facilmente i loro hotel locali preferiti. Ma come funziona? «Amore Ticino» conta sulla solidarietà della popolazione: con l’acquisto di buoni, gli ospiti abituali e non solo, possono contribuire a contrastare le eventuali carenze di liquidità degli alberghi colpiti. Il concetto è chiaro: ogni sostegno finanziario conta, affinché le mete turistiche ticinesi più amate non scompaiano improvvisamente dopo la crisi.