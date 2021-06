Il comitato nazionale «Matrimonio per tutti» è sceso in campo in tutta la Svizzera per lanciare ufficialmente la campagna di sostegno la modifica del Codice civile che apre il matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso. Il programma della campagna prevede varie azioni colorate, discorsi e musica organizzati da volontari per porre «un segno per l’amore e l’uguaglianza» in 22 località della Svizzera - da Basilea a Bellinzona e da Ginevra a San Gallo.

Un’azione simbolica

E proprio all’ombra dei Castelli si è presentato anche il comitato ticinese, formato da Imbarco Immediato, Zonaprottetta, Network e Federazione famiglie arcobaleno. Per l’occasione è stato organizzato un aperitivo collettivo con i discorsi d’apertura di tre volti della campagna, i consiglieri nazionali Greta Gysin (Verdi), Alex Farinelli (PLR) e Sara Bonora, della Federazione famiglie arcobaleno. Mentre in molte città svizzere si è optato per una “proposta di matrimonio” con tanto di attori, a Sud delle Alpi si è tenuto un aperitivo arcobaleno. Un evento simbolico – ci spiega Lisa Boscolo, coordinatrice della campagna in Ticino – «a rappresentare una festa di fidanzamento in vista del “Sì, lo voglio” il prossimo 26 settembre».

«La mobilitazione di oggi ci rende molto entusiasti: la Svizzera non solo è pronta a votare Sì al matrimonio per tutte e tutti, ma anche a lottare per questo. E questo sarà assolutamente necessario: gli oppositori all’amore e all’uguaglianza stanno scendendo in campo per attaccare l’eliminazione della discriminazione contro le coppie dello stesso sesso. Anche se le loro argomentazioni sono fallaci, sono tuttavia capaci di sconvolgere la popolazione: è per questo che dobbiamo lottare per il matrimonio per tutte e tutti da qui al 26 settembre: nelle strade, nelle nostre famiglie, nei nostri posti di lavoro», ha affermato Olga Baranova, responsabile della campagna nazionale.

