Uno dei cinque pazienti ricoverati in Ticino con la COVID-19 è finita nel reparto di cure intense. Ad annunciarlo è Giorgio Merlani tramite un tweet. Si tratta di una persona di 50 anni, per il momento non ancora intubata.

«Brutto da dire, ma sembra sia stato profetico in conferenza stampa», scrive il medico cantonale. Il riferimento è all’invito a vaccinarsi rivolto lunedì soprattutto alle persone vulnerabili. «C’è chi in passato aveva invitato ad ‘‘andare in letargo’’ gli over 65 - aveva spiegato Merlani -, io dico di andare ai centri di vaccinazione a tutti gli over 50, soprattutto a chi è a rischio di un decorso grave, perché il vaccino protegge proprio da un decorso severo».

Rispondendo a uno dei commenti al tweet, Merlani ha poi spiegato che il 50.enne era stato «vaccinato all’estero con un vaccino non omologato né in Svizzera (da Swissmedic, ndr.) né in Europa (dall’EMA, ndr.)». E ha rivendicato il suo ruolo, anche nell’invitare la popolazione ticinese a vaccinarsi: «Abbiamo avuto 995 morti in Ticino su 340.000 abitanti ed è tutto iniziato con il primo paziente in terapia intensiva. Da medico non faccio allarmismo, informo e ciascuno prenda la propria decisione».

Tra il 5 e il 9 luglio in Ticino non ci sono state persone ricoverate in ospedale a causa del coronavirus. È dal 30 maggio che pazienti affetti da COVID-19 non necessitavano della terapia intensiva. «Speriamo si riprenda» è infine l’auspicio del medico cantonale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata