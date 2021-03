Un po’ di tortelli per i papà

È festa. Ma non dappertutto. Il Ticino, in questo senso, è un’eccezione. Quantomeno a livello svizzero. Il nostro Cantone, infatti, si allinea ad altri Paesi di tradizione cattolica come Italia, Portogallo e Spagna, dove la Festa del Papà coincide con la festività di San Giuseppe. Ovvero, il padre putativo di Gesù. Ma altrove, in Germania ad esempio, la Festa del Papà cade il giorno dell’Ascensione mentre nel resto della Svizzera la prima domenica di giugno. In Austria e in Belgio cade ancora più in là, la seconda domenica di giugno. E ancora: Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Francia e Irlanda il papà viene celebrato la terza domenica di giugno. I più «ritardatari» sono i bulgari, che festeggiano a Santo Stefano il 26 dicembre. La Thailandia, invece, fa coincidere i festeggiamenti con la nascita di Re Bhumibol, il 5 dicembre. Oltre ai Paesi citati, assieme al Ticino il 19 marzo festeggiano Andorra, Angola, la provincia di Anversa in Belgio, Bolivia, Croazia, Honduras, Liechtenstein e Mozambico.