«Saremo vigili»

Il segretario cantonale Renato Ricciardi ha sottolineato sin da subito che in questo momento, in cui ci si dirige verso la riapertura, per l’OCST «la priorità deve restare sempre e comunque la protezione della vita e della salute». «Su questo punto saremo vigili e non faremo sconti alle aziende che violano le necessarie norme di sicurezza», ha aggiunto Ricciardi chiedendo poi alle autorità di essere inflessibili e ai datori di lavoro di mostrarsi responsabili «poiché l’economia è al servizio delle persone, e non viceversa». Ricciardi ha poi anche ricordato le figure professionali, «spesso femminili», che sono rimaste escluse dagli aiuti economici, come le badanti e il personale stagionale, ma anche gli interinali e i piccoli indipendenti. Più in generale ha sottolineato che «nei prossimi anni non dovrà prevalere la mentalità dell’austerità e la determinazione a far quadrare i conti a qualunque costo», poiché «il rischio è di destabilizzare il tessuto sociale ed economico del nostro Paese». Concludendo ha poi invitato a prendere questa crisi come un’occasione «per ripensare il nostro modello di sviluppo economico». Dal canto suo il vice segretario cantonale Gianni Giudicelli ha incentrato il suo discorso sul settore della sanità, e in particolare sull’importanza di valorizzare il ruolo degli infermieri anche dopo questa crisi. Sarà fondamentale, ha evidenziato, «intervenire per ridare attrattività alla professione e per riuscire a formare un maggior numero di professionisti nel nostro cantone». «Si tratta - ha aggiunto - di un’opportunità importante per il nostro mondo del lavoro che sarà confrontato nei prossimi mesi e anni ad un aumento della disoccupazione».