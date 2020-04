Circa un mese e mezzo fa, mentre nascevano numerose iniziative solidali, l’associazione Global Shapers Lugano Hub, con l’aiuto degli psicologi professionisti Virginia Negri e Michele Kruisinga, ha ideato SwissConverge.com: uno spazio online dedicato al benessere emotivo e psicologico, rivolto a tutte le persone che in questo periodo hanno visto cambiare in modo repentino la propria quotidianità a causa dell’emergenza COVID-19. SwissConverge è un’iniziativa senza scopo di lucro, volta a far convergere in un unico punto un supporto concreto e informazioni utili per affrontare al meglio l’attuale distanza sociale.

Volontari formati

Lanciato da poco meno di un mese, il sito SwissConverge.com offre sostegno emotivo a chiunque abbia voglia o necessità di essere ascoltato con possibilità di contattare tramite chat dei volontari formati. Su SwissConverge è inoltre possibile trovare articoli scritti da psicologi – su temi quali la gestione delle proprie emozioni, come spiegare la quarantena ai bambini, come gestire la lontananza dalla famiglia, ecc. -, ma anche articoli su servizi ed iniziative attive in Ticino, o contenuti per i momenti di svago grazie ad appuntamenti online con sessioni di training, letture d’autore, musica live e molto altro ancora.

Al servizio della comunità

«Come Global Shapers volevamo essere d’aiuto e abbiamo cercato di radunare tutti coloro che, allo stesso modo, sentivano di dover dare un proprio contributo e fare fronte comune in questa particolare situazione. In SwissConverge abbiamo trovato un posto dove farlo». Così Roberta Franza, coordinatrice del progetto SwissConverge e Shaper dell’associazione Global Shapers Lugano hub, ci racconta la nascita dell’iniziativa, nata quasi per caso, per desiderio di un gruppo di giovani under 30 che oltre alle attività di volontariato portate avanti singolarmente, hanno deciso di mettersi al servizio della comunità con questo progetto. Virginia Negri, psicologa e volontaria di SwissConverge, descrive l’obiettivo della piattaforma come quello di «unire le singole capacità di ognuno dei volontari al fine di fornire un aiuto concreto alle persone che in questo periodo di distanza sociale si sono sentite più sole ed isolate».

Un ascolto

Grazie ad un grande spirito d’iniziativa e tanta voglia di fare, i Global Shapers di Lugano e tutti i volontari di SwissConverge, hanno dato vita ad una piattaforma di supporto concreto, dove anche persone che non si sono mai confrontate con la necessità di parlare delle proprie emozioni, paure e dubbi, possono avere facilmente accesso a persone specializzate, in grado di fornire loro il necessario ascolto, tramite un semplice e sfaccettato sito che abbraccia anche aspetti più leggeri e spensierati.

