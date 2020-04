«Innanzitutto è opportuno precisare che l’attività parlamentare non si è mai arrestata. Sono cambiati i ritmi e le modalità ma il lavoro è proseguito. Le Commissioni che avevano messaggi impellenti da approfondire hanno avuto l’opportunità di lavorare via mail, chat o teleconferenze e alcuni rapporti sono stati consegnati. L’Ufficio presidenziale - che è l’organo rappresentativo del Parlamento - si è riunito in video conferenza, dall’ultima seduta parlamentare del 9 marzo, ben 6 volte. Quattro di queste sedute erano aperte anche ai presidenti e ai cooordinatori di tutti i partiti presenti in Parlamento e ad una delegazione del Governo. Giornalmente il presidente Christian Vitta è pure in contatto con il sottoscritto. Tutte le informazioni inerenti le misure d’urgenza intraprese sono quindi circolate nei gremi preposti e sono anche state condivise tra le due Istituzioni. Il 24 marzo come Ufficio presidenziale e a nome del Parlamento abbiamo, ad esempio, preso posizione ufficiale nei confronti del Consiglio Federale a sostegno delle restrittive misure ad hoc per il nostro Cantone. Posso quindi affermare che gli organi preposti del Parlamento e della politica sono sempre stati sul pezzo. La seduta del Gran Consiglio del 4 maggio è stata annullata dopo aver sentito il medico cantonale che sconsiglia assembramenti importanti, considerata la situazione sanitaria attuale ancora precaria e tenuto conto dei pochi e non urgenti rapporti all’ordine del giorno. Una seduta extramuros (dai costi molto importanti ) non indispensabile in questo delicato momento e questo anche nell’ottica della seduta del 25 maggio, dove potremo avere all’ordine del giorno anche rapporti importanti quali quelli sul finanziamento dei trasporti pubblici e sulla legge per l’innovazione economica».