In crescita Nel dettaglio, tra gennaio e giugno gli ascolti di Radio3i nelle 24 ore, da lunedì a venerdì, hanno raggiunto una media del 15,3% con un bacino di 83.700 ascoltatori al giorno in media. Un dato che, come detto, ha portato Radio3i a diventare la seconda radio del cantone per numero di ascoltatori. Ma non solo, anche i dati comprensivi del fine settimana sono in netta ed importante crescita rispetto al 2019, passando dal 13,9% al 14,58%, con oltre 78.500 ascoltatori.

In un comunicato le due aziende di Melide segnalano in particolare «l’introduzione a partire dal 2 marzo del TG speciale in diretta contemporanea TV e radio». Un cambiamento che ha portato Teleticino ad anticipare il punto orario storico dell’informazione dalle 18:45 alle 18, per un’ora di diretta presentata dal vicedirettore Sacha Dalcol. Ma soprattutto un cambiamento che è stato premiato dagli ascolti con oltre il 10% di pubblico per il TG speciale ed un ascolto medio quotidiano da gennaio a giugno del 2,1% con oltre 55.000 telespettatori.

«Non ci fermiamo mai»

Molto soddisfatto di questi dati il direttore Matteo Pelli: «Si tratta di un momento storico da tanti punti di vista. Ma ciò che ci fa più piacere è che il cambiamento di palinsesto è stato molto apprezzato dal pubblico. Abbiamo saputo, grazie soprattutto al lavoro di squadra, cambiare e adattarci rapidamente alla situazione, buttandoci così a capofitto in questa esperienza anche molto dolorosa per il Paese, ma che allo stesso tempo ci ha pure dato la possibilità di farci conoscere ad un pubblico nuovo». Pelli sottolinea poi che l’aver anticipato l’informazione alle 18 «è stata una novità assoluta. E l’apprezzamento del pubblico mostra che la strada intrapresa è quella giusta. Di conseguenza anche da fine agosto in poi continueremo su questa via, facendo sì che l’informazione andrà avanti in diretta fino alle 20:30». Ma la regola di base, evidenzia il direttore, resta sempre quella: «Quando succede qualcosa, noi vogliamo esserci e raccontarla subito». Volgendo lo sguardo al futuro, Pelli sottolinea che con la nuova stagione le novità non mancheranno, «dal nuovo studio televisivo, al nuovo palinsesto». Insomma, tanti cambiamenti in vista a Melide, ma soprattutto, rimarca Pelli, «ciò che non cambierà e resterà ‘vecchio stile’ sarà la nostra voglia di fare. Siamo contenti dei risultati ottenuti, ma non ci accontentiamo e non ci fermiamo mai». E a proposito di non fermarsi mai e guardare avanti, Pelli ci anticipa una succosa novità in vista per Radio3i che a partire da fine agosto avrà un nuovo - ma già storico - speaker: Grant Benson, ovvero uno degli speaker radiofonici più importanti a livello europeo (ve ne avevamo parlato qui).